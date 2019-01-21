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Совещание по вопросам здравоохранения в адинистрации президента

Генпрокуратура и МВД Абхазии проверят закупки Минздрава

© Фото : пресс-служба президента Абхазии
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам здравоохранения 21 января.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Глава республики поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел осуществить проверку распределения и расходования средств на приобретение лекарственных препаратов медицинскими учреждениями страны, сообщает пресс-служба президента.

Одной из причин президент назвал большое число нареканий со стороны граждан, которые вынуждены приобретать лекарства "по рецептам, выписанным врачами в тех же аптеках", которые сами врачи и организовали.

"Многие представители медицинской сферы других стран отзываются о наших медиках как о специалистах высокого уровня. Но нельзя отрицать, что есть и свои недостатки и проблемы. Я слышу много нареканий за последнее время", - сказал на совещании президент.

Хаджимба поручил министру здравоохранения сделать все необходимое для разрешения этой ситуации, а Кабинету Министров обеспечить разработку и утверждение подзаконных актов, необходимых для реализации закона "О здравоохранении".

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