Праздник уходит: что стало с новогодними елками в Сухуме

О том, как новогодние деревья в столице Абхазии "перенесли" праздники, читайте в обзоре Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Новый район

Центральная елка в Новом районе уже несколько лет соседствует с детской площадкой. В предыдущие годы игрушки на нижних ветках елки не доживали до конца новогодних праздников. В этот раз нижний ярус приподняли и "защитили" праздничным баннером. Мера предосторожности принесла свои плоды – целыми остались не только елочные шары и банты из фатина, но даже светящиеся снежинки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Центральная елка в Новом районе

Старый поселок

В Старом поселке к Новому году установили две елки. Первая стояла у самого въезда в поселок. Маленькое деревце было украшено красными и золотыми шарами и обнесено изгородью. Но железная защита не спасла ель, игрушки сохранились только на верхушке. Елку уже разобрали, о ней лишь напоминает металлическое ограждение.

"Здесь очень часто собирались дети. Воруют игрушки каждый год, особенно те, что поменьше и висят ниже. Тут и ворота не помогут", - сказала местная жительница.

Вторая елка еще красуется на центральной площади. Ее также огородили железной "броней". Добровольно охраняют новогоднее дерево таксисты, которые работают неподалеку.

"Все игрушки на елке целые, мы бы не разрешили ничего украсть. Вот тут одна игрушка упала с ветки, кто-то порывался забрать ее, но мы не дали", - рассказал один из них.

© Sputnik / Томас Тхайцук Елка в Старом поселке

Елка на площади Свободы

Главная елка Абхазии к 2019 году была украшена золотыми и красными шарами, серебристыми снежниками. По словам главного художника Сухума Руслана Габлия, все украшения на елке и световые инсталляции на площади остались целыми. Присматривали за главной елью страны милиционеры.

"Однако в следующем году, на мой взгляд, нужны изменения. Каркас у елки хороший, но между ветками уже есть просветы", - добавил главный художник.

Габлия также отметил, что в 2019 году популярность главной елки страны заметно возросла. Даже поздно ночью на площади Свободы можно было увидеть молодежь и родителей с детьми.