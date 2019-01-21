Экспорт цитрусов из Абхазии увеличился более чем в пять раз

По данным Министерства сельского хозяйства республики, на 21 января прошлого года, экспорт цитрусов из Абхазии составил более пяти тысяч тонн.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, на 21 января через государственную границу по реке Псоу перевезено 33 тысячи 257 килограммов цитрусовых. Об этом Sputnik сообщили в Министерстве сельского хозяйства Абхазии.

"На 21 января прошлого года через государственную границу было перевезено всего пять тысяч тонн 883 килограмма цитрусовой продукции", - сообщили в ведомстве.

Экспорт цитрусов из Абхазии в Российскую Федерацию продолжается, и ежедневно Государственный таможенный комитет фиксирует количество перевозимой продукции, рассказали в Минсельхозе.

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Южное таможенное управление ранее сообщало, что в пик мандаринового сезона с середины декабря прошлого года таможенники оформляли до 1000 тонн мандаринов в сутки. Ежедневно через российско-абхазскую границу пересекало до 200 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.