17:32 21 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.36
  • EUR75.55
Поиск

Экспорт цитрусов из Абхазии увеличился более чем в пять раз

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Оранжевое настроение (19)
48 0 0

По данным Министерства сельского хозяйства республики, на 21 января прошлого года, экспорт цитрусов из Абхазии составил более пяти тысяч тонн.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, на 21 января через государственную границу по реке Псоу перевезено 33 тысячи 257 килограммов цитрусовых. Об этом Sputnik сообщили в Министерстве сельского хозяйства Абхазии.

"На 21 января прошлого года через государственную границу было перевезено всего пять тысяч тонн 883 килограмма цитрусовой продукции", - сообщили в ведомстве.

Мандарины на свалке
© Фото: скриншот: Youtube/олег олегов
Мандарины на свалке: почему в Ткуарчале выбросили тонны цитрусовых
Экспорт цитрусов из Абхазии в Российскую Федерацию продолжается, и ежедневно Государственный таможенный комитет фиксирует количество перевозимой продукции, рассказали в Минсельхозе.

Оранжевое море: рынок абхазских мандаринов>>

Южное таможенное управление ранее сообщало, что в пик мандаринового сезона с середины декабря прошлого года таможенники оформляли до 1000 тонн мандаринов в сутки. Ежедневно через российско-абхазскую границу пересекало до 200 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.

Темы:
Оранжевое настроение (19)

По теме

Абхазские мандарины самые сочные: эксперты Роскачества нашли их с трудом
Барциц об утилизации мандаринов в Абхазии: сама ситуация уже диктует пути выхода
Рекордные показатели: сочинская таможня рассказала про "мандариновый сезон"
Теги:
Государственный таможенный комитет Абхазии, мандарины


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Затмение Суперлуны: 14 загадочных кадров со всего света
Затмение луны
Кровавая луна: как это было
Рейтинг самых мирных стран
Рейтинг самых мирных государств в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia