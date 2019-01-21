Генпрокуратура Абхазии назвала имена признавшихся в убийстве Маслова

Уроженца Костромы Михаила Маслова, который переехал вместе с семьей в абхазское село Тамыш пять лет назад, убили 14 января 2019 года.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Жители села Кутол Очамчырского района Саид Сакания и Беслан Ахсалба дали признательные показания по делу об убийстве уроженца Костромы Михаила Маслова в ночь с 13 на 14 января в селе Тамыш, информация об этом опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии в понедельник 21 января.

© Фото : предоставлено Татьяной Масловой Подозреваемые в убийстве россиянина Маслова задержаны и дали показания

"В результате оперативно-следственных мероприятий были задержаны жители села Кутол Очамчырского района Сакания Саид Рустамович, 28 февраля 1996 года рождения, а также судимый за кражу в 2016 году Ахсалба Беслан Тимурович, 10 декабря 1995 года рождения. Подозреваемые признали свою вину", - говорится в сообщении ведомства.

Органом предварительного следствия в суд Очамчырского района направлены материалы для решения вопроса о мере пресечения для них. Расследованием занимается прокуратура Очамчырского района.

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Убийство уроженца Костромы Михаила Маслова произошло в понедельник ночью 14 января. По данным МВД Абхазии, двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыш, где проживала семья Масловых. Злоумышленники выстрелили в левую ногу Михаила Маслова. От полученного ранения он скончался.

По факту убийства прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело. Тело убитого Михаила Маслова отправили в Кострому в четверг 17 января. Его супруга Татьяна Маслова вместе с детьми находится в Абхазии.