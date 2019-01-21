Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Во вторник, в первой половине дня возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. В первой половине текущей недели на Черноморском побережье Абхазии будет облачно, временами ожидается умеренный дождь, сообщают абхазские синоптики.

Со среды и до конца недели погоду формирует Средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха. Ожидается облачная погода с прояснениями, в пятницу и в воскресенье возможен дождь. Суточные температуры воздуха повысятся. В горах сохраняется опасность схода лавин.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -1°С +4°С, днем +7°С +16°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение на море умеренное и значительное, от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.