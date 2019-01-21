Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. В первой половине текущей недели на Черноморском побережье Абхазии будет облачно, временами ожидается умеренный дождь, сообщают абхазские синоптики.
Со среды и до конца недели погоду формирует Средиземноморский циклон с теплыми массами воздуха. Ожидается облачная погода с прояснениями, в пятницу и в воскресенье возможен дождь. Суточные температуры воздуха повысятся. В горах сохраняется опасность схода лавин.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -1°С +4°С, днем +7°С +16°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение на море умеренное и значительное, от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.