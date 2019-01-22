Разогрев без чачи: как "Молодежка" на Шекспира "замахивается"

О том, как Абхазский Государственный Молодежный театр готовится к премьерному показу "Укрощение строптивой", чем актеры разогреваются на репетициях и как шекспировскую эпоху перенесли в современность, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В темноте да не в обиде

В темноте, под освещением лишь небольшого фонарика, "Молодежка" начала очередную репетицию спектакля "Укрощение строптивой" по пьесе Уильяма Шекспира. Отсутствие электричества актеров не остановило - каждая минута дорога и потому они стараются использовать время с пользой.

— Те, кто на лестнице должен стоять, занимаем свои места, - командует актер Аляс Авидзба в отсутствии режиссера Натальи Николаевой.

Актеры неторопливо занимают свои места и начинают разминку перед репетицией.

"Я знаю, что вас хорошо разогреет, - с загадочной улыбкой выдерживает театральную паузу худрук Софа Агумаа словно намекая на чачу, - Аха иабакоу (но где взять - прим.)".

Актеры дружным смехом встречают слова наставника, но все же без дополнительного катализатора приступают к танцам, которые, кстати говоря, занимают важное место в постановке. Для этого российский режиссер Наталья Николаева взяла в свою группу хореографа, которая приехала в Абхазию специально для обучения актеров.

После месяца репетиции труппа уже и без хореографа справляется с танцами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля молодежного театра "Укрощение строптивой"

Новый опыт

Вскоре вместе со светом на сцене появляется и режиссер Наталья Николаева, для которой работа с "Молодежкой" стала новым опытом - ранее она не сотрудничала с национальным театром.

Подготовка премьеры проходила в три этапа. Весной 2018 года режиссер приехала в Абхазию, вместе с труппой "разобрала" пьесу и распределила роли.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля молодежного театра "Укрощение строптивой"

К репетициям плотно приступили летом. Премьеру же показать планировали осенью. Но после смены руководства Абхазского театра летом 2018 года встал вопрос аренды "Молодежкой" сцены Абхаздрама. Вопрос затянулся и актерам пришлось временно отложить в сторону Шекспира. К "Укрощению строптивой" вернулись только в январе.

Спектакль "Укрощение строптивой", в котором задействованы все 25 актеров театра, "Молодежка" ставит на абхазском. Несмотря на то, что есть сложности понимания языка, Наталья Николаевна признается, что хорошо понимает актеров.

"Хотя у меня впервые такой опыт знакомства с национальным театром, но особых сложностей нет. Все прекрасно разговаривают на русском языке. Мы хорошо понимаем друг друга. Я по смыслу все понимаю, поэтому даже переводчик не нужен. Все в порядке. И потом я уже почти выучила абхазский язык. Мы с актерами уже даже не вербально понимаем друг друга, - улыбается Николаева. - Актеры все увлеченные, жизнерадостные, трудоспособные, все делают с удовольствием и с полной отдачей".

Сами актеры признаются, что работать с приглашенным режиссером им легко - быстро нашли общий язык.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля молодежного театра "Укрощение строптивой"

Отойти от Шекспира

В "Укрощении строптивой" режиссер Наталья Николаева решила не зацикливаться на шекспировской эпохе. Действия происходят в современном итальянском городке. Главное в спектакле - вечная тема - взаимоотношения мужчины и женщины.

"Костюмы и декорации не передают дух шекспировской эпохи. Они все современные. Будет яркий, веселый, жизнерадостный спектакль. История-то понятна – сложности взаимоотношений мужчины и женщины. Есть планета мужчины и планета женщины, как они соединяются и разъединяются. Единственное, чего боюсь - то, что будет трудность с восприятием спектакля. Стараюсь, чтобы постановка была близка культуре абхазского народа. Хотя, действие пьесы происходит в Италии. И я думаю, что очень похожи итальянский и абхазский менталитеты. Надеюсь, будет интересно", - отметила режиссер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля молодежного театра "Укрощение строптивой"

Премьера "Укрощения строптивой" в Молодежном театре состоится 29 января. Сейчас осталось только доработать декораций и поставить свет.

"Мы вышли на финишную прямую. Дел много, но думаю, мы справимся", - резюмировал директор театра Аслан Еник.