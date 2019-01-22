Брейкеры из Абхазии стали победителями чемпионата в Сочи

Чемпионат по брейк-дансу "Full house battle" в котором приняли участие профессиональные танцоры и судьи, прошел в Сочи 20 января.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Танцоры из Абхазии заняли первое и второе места чемпионата "Full house battle", сообщила корреспонденту Sputnik участница соревнования Мадина Кутелия.

"В Чемпионате принимали участие около 150 танцоров, из которых 80 были из Абхазии. Все наши танцоры прошли отбор для участия в баттлах", - рассказала Мадина.

Номинации соревнования делились на три категории – танцоры до года тренировок - начинающие, танцоры до трех лет тренировок и профессионалы.

© Фото : Мадина Кутелия Брейкеры из Абхазии на чемпионате по брейк-дансу "Full house battle" в Сочи

По итогам чемпионата первое место в номинации танцоры до года тренировок занял шестилетний Абазг Фет-оглы из Сухума. В командном баттле второе место заняли – тринадцатилетние Сандрик Сабекия, Владимир Дохнадзе и двенадцатилетний Ричард Хасая из Сухума.

"Абазг Фет-оглы принимает участие в чемпионате впервые, он очень пластичный и харизматичный. Его выход "топ-рок" с первой минуты понравился жюри. Ребята из командного баттла уже выезжали на турниры, на этом чемпионате они показали "движение ногами" на хорошей скорости, но в финале взяли второе место", - рассказал тренер команды Джамал Тачулия.

© Фото : Мадина Кутелия Брейкеры из Абхазии на чемпионате по брейк-дансу "Full house battle" в Сочи

Тренировали абхазских танцоров, хореограф и танцор Джамал Тачулия и мастер нижнего брейка Константин Лазаридзе.

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В чемпионате "Full house battle" приняли участие более 150 танцоров из Славянска-на-Кубани, Туапсе, Сочи и Абхазии.

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