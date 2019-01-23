Более 37 тысяч человек в Абхазии получили российские полисы ОМС

Работа по выдаче полисов гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, продолжается, но ее необходимо активизировать, заявили в Минздраве Абхазии.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Более 37 тысяч человек в Абхазии уже получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), еще порядка семи тысяч человек начали процедуру оформления, сообщил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на встрече с делегацией Федерального фонда ОМС России во вторник 22 января.

© Sputnik / Томас Тхайцук Что дает ОМС: Минздрав России рассказал о бесплатных услугах для пациентов

Работа по выдаче полисов гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, продолжается, однако ее необходимо активизировать, подчеркнули на встрече.

Кроме того, медики отметили необходимость отработать все детали в осуществлении медицинской помощи по предоставленным полисам в медучреждениях России.

Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ было подписано на встрече президентов Абхазии и России летом 2017 года.