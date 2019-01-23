Короткометражку из Абхазии покажут на кинофестивале в Стамбуле

Международный кинофестиваль Istanbul International Short Film Festival пройдет в Стамбуле с 28 февраля по 3 марта.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Короткометражный фильм абхазского режиссера Инара Нармания "Меня зовут Махаз" будет показан на международном кинофестивале Istanbul International Short Film Festival, который пройдет в Стамбуле с 28 февраля по 3 марта, рассказал Sputnik режиссер картины.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нармания об успехе своего фильма на кинофестивалях: привлекает язык и культура Абхазии

По словам Нармания, фильм уже был показан иностранному зрителю в рамках внеконкурсной программы на кинофестивале ALIIF India International Film Festival в Индии.

"У нас достаточно простая история, она вневременная и вненациональная. Сюжет сам по себе универсален, поэтому абхазские реалии и культура будут понятны любому зрителю", - сказал режиссер.

Картина "Меня зовут Махаз" уже побеждала в номинации "Лучший режиссер короткометражного фильма" на фестивале кино в Архангельске 9 декабря, а также на Международном кинофестивале короткометражных игровых фильмов "KONIK Film Festival" в Москве в августе 2018 года. На фестивале короткометражного кино в Калининграде фильм получил приз жюри "За самобытное творческое решение".

На Сухумском международном кинофестивале, который проходил в Абхазии, фильм завоевал третье место. Короткометражка также получила специальный приз "Самое оригинальное прочтение новеллы".

Istanbul International Short Film Festival был впервые организован в 1988 году Стамбульской Ассоциацией любителей фотографии и кино. Фестиваль направлен на поддержку короткометражного кино и предоставление молодым кинематографистам возможности показать свои работы на международных площадках.