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Пограничный пункт Ингур в Гальском районе

Жители Гала требовали открыть границу и решить вопрос с видом на жительство

© Sputnik Роберт Джопуа
В Абхазии
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Около 30 жителей Гала устроили стихийный пикет у здания местной администрации в среду 23 января.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Жители Гала недовольны временными ограничениями на свободное пересечение границы с Грузией, и их волнует вопрос получения абхазского паспорта, сообщила корреспонденту Sputnik замглавы администрации района Наира Амалыиа.

Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии
© Sputnik / Сергей Пятаков
Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией из-за свиного гриппа

В среду 23 января около 30 жителей Гала вышли к зданию районной администрации. С ними встретился глава Галского района Тимур Надарая.

"Самое главное, что их интересовало, – вопрос о закрытии границы с Грузией. Недавно по рекомендации главного санитарного врача Абхазии граница была закрыта. Но она не наглухо закрыта, люди, которые серьезно болеют и которым необходимо лечение, могут пересекать границу. Глава администрации объяснил, что граница закрыта, чтобы жители Абхазии не заболели свиным гриппом, который был выявлен в Грузии. Границу откроют в марте", – пояснила Наира Амалыиа.

По словам замглавы, были жители, которых волновал вопрос получения вида на жительства в Абхазии, им объяснили, что при условии соблюдения норм действующего законодательства ни у кого не возникает проблем с получением этого документа.

"Молодые люди также спрашивали о том, когда они получат абхазский паспорт. Глава четко и внятно ответил им на все вопросы и объяснил: чтобы получить паспорт, нужно получить абхазское гражданство, а для этого сначала нужно отказаться от грузинского", – подчеркнула Амалыиа.

Наира Амалыиа добавила, что все вопросы зафиксированы для дальнейшего изучения и принятия решений. После встречи с главой района жители Гала разошлись. 

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