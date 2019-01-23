Абхазия и Россия обсудили вопрос строительства завода по переработке цитрусов

Вопрос обсуждался на встрече абхазской делегации во главе с министром сельского хозяйства Амираном Какалия с представителями Министерства сельского хозяйства России, которая проходила 17 января в Москве.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Перспектива строительства в Абхазии завода по переработке цитрусовых обсуждалась на встрече в Москве с представителями Минсельхоза России, сообщил в эфире радио Sputnik Абхазия руководитель Госкомпании "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава.

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"Вопрос оказания помощи в создании такого предприятия не звучал в виде просьбы и благотворительности, речь шла о том, что это предприятие будет экономически рентабельно, выгодно. Такие разговоры ведутся", - рассказал Амиран Лагвилава.

Он сообщил о том, что вопрос строительства подобного завода в Абхазии обсуждался на встрече абхазской делегации во главе с министром сельского хозяйства Амираном Какалия с представителями Министерства сельского хозяйства России, которая проходила 18 января в Москве.

По его оценке, общий объем цитрусовых, которые выросли в 2018 году на территории Абхазии, 65 тысяч тонн.

"Самая главная проблема, существующая на сегодняшний день, которую мы пытаемся решить, заключается в том, что существует огромное количество цитрусовых, которые были повреждены в результате сбора, либо не проходят по калибру, либо не имеют товарный вид", - подчеркнул он.

Амиран Лагвилава отметил, что часто сельхозпредприятия не могут реализовать цитрусы нетоварного вида, и их приходится утилизировать.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время у нас появится предприятие по переработке таких цитрусовых, мы будем делать из них соки, джемы, а самое главное - нам нужно научиться делать концентрат, это самая рентабельная и самая востребованная позиция", - считает он.

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К тому, что в самое ближайшее время в Абхазии появится такое предприятие, есть предпосылки, переговоры уже ведутся, уверил руководитель "Абхазпродэкспорта".