Лагвилава: "Абхазпродэкспорт" вывез около 700 тонн цитрусовых в Россию

По оценкам Госкомпании "Абхазпродэкспорт", урожай цитрусовых в Абхазии в 2018 году составил 60-65 тысяч тонн.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Госкомпания "Абхазпродэкспорт" вывезла из Абхазии около 700 тонн цитрусовых, сказал в интервью радио Sputnik руководитель предприятия Амиран Лагвилава.

© Фото : Пресс-служба Президента Абхазия и Россия обсудили вопрос строительства завода по переработке цитрусов

"Все знают о том, что в 2018 году был урожайный год цитрусовых в Абхазии. Если сравнивать 2017 год с 2018, мы видим кратное увеличение урожайности деревьев. Это связано с тем, что были приняты меры, и сезон удался", - сказал Лагвилава.

По данным руководителя "Абхазпродэкспорт", общее количество цитрусовых, вывезенных из Абхазии составляет более 35 тысяч тонн.

"Это те грузы и товары, которые прошли через государственную границу. Мы оцениваем общее количество цитрусов, которые выросли в Абхазии в 2018 году, в 60-65 тысяч тонн", - отметил он.

По словам Лагвилава, "Абхазпродэкспорт" был создан не для того, чтобы извлекать прибыль, закупая цитрусы у населения. Главной задачей руководитель организации называет упорядочение рынка сельхозпродукции в Абхазии и создание условий для беспрепятственного доступа на внешние рынки абхазским сельхозпроизводителям.

Речь идет о целом комплексе мероприятий, в том числе о работе российско-абхазского таможенного органа, в рамках которой уже была проведена тестовая процедура декларирования. На территории страну также организован абхазский таможенный пост, который в самое ближайшее время будет готов осуществлять экспорт.

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Речь идет не только о цитрусовых, но и о других сельскохозяйственных товарах, которые производятся в республике, уточнил Амиран Лагвилава.

"У нас как вы знаете, есть большое количество тепличных хозяйств, которые производят продукцию круглогодично. На сегодняшний день, есть много энтузиастов, которые инвестировали в сельхозпроекты и я думаю, что это все будет востребовано", - сказал руководитель "Абхазпродэкспорт".

Он напомнил, что в Абхазии зарегистрирован "Абхазский национальный бренд", который станет неким синонимом качества для зарубежных партнеров.

"Мы знаем о том, что под видом абхазских цитрусов, в бескрайних российских просторах очень часто продаются китайские, турецкие продукты", - сказал Лагвилава.

Поэтому вся эта работа, непосредственно направлена на то, чтобы прежде всего поддержать имидж абхазского продукта, подчеркнул он.