Кабмин призвал оптимизировать процесс обмена абхазских паспортов

Совещание по вопросам оформления и выдачи паспортов гражданина Республики Абхазии нового образца прошло в Кабине министров республики в среду 23 января.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. По всей Абхазии принято 120 тысяч 400 заявлений на получение общегражданского паспорта, из них выдано 98 тысяч, заявил начальник Паспортного управления МВД республики Эдуард Манаргия на совещании в Кабинете министров в среду 23 января.

© Sputnik / Томас Тхайцук Штраф за потерю: как восстановить паспорт гражданина Абхазии

По его словам, около девяти тысяч паспортов готовы к выдаче, еще 11 тысяч остаются на обработке. По данным управления, предстоит принять еще порядка 25 тысяч заявлений.

Манаргия обратил внимание, что граждане не охотно забирают оформленные документы.

Вице-премьер республики Астамур Кецба указал на сбои в процессе обмена паспортов и рекомендовал использовать участковых милиционеров для поощрения активности граждан.

Он также добавил, что от оперативной и отлаженной работы Государственной миграционный службы и СГБ по обработке данных заявителей во многом зависит результат успешного процесса паспортизации.