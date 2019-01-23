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Группа кораблей четырех стран НАТО в порту Одессы, архивное фото

Совбез Абхазии оценил угрозы от сближения НАТО и ВМС Грузии в Черном море

© Sputnik / Стрингер
В Абхазии
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НАТО наращивает сотрудничество с Военно-морскими силами Грузии из-за озабоченности военным присутствием России в Черном море, заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг в среду 23 января.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Наращивание сотрудничества НАТО и Военно-морских сил Грузии представляет угрозу не только для Абхазии, но и для сопредельных государств, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik секретарь Совета Безопасности республики Мухамед Килба.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
НАТО и Грузия намерены усилить сотрудничество в Черноморском регионе

"На сегодняшний день, к сожалению, многие геополитические и экономические вопросы решаются с позиции силы, а не в рамках здоровой конкуренции, развития технологий или же выхода на свободные рынки. Уже доходят и до гуманитарных программ, где идет жесткое навязывание мнения западных идеологов", - отметил Килба.

Секретарь Совбеза Абхазии подчеркнул, что сотрудничество между НАТО и Грузией началось давно и Грузия находится в сфере интересов Запада. Он также предположил, что наращивание взаимодействия альянса с грузинскими ВМС больше похоже на очередной этап военной подготовки.

"Можно предполагать, что очередь дошла до военно-морского флота. Нельзя исключать тот факт, что в Грузии новый президент, которая воспитывалась за пределами этой республики и до мозга костей западных взглядов, ценностей", - считает Килба.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Грузии Саломе Зурабишвили встретились в штаб-квартире альянса в среду 23 января. Стороны выразили озабоченность по поводу российского военного присутствия в Черном море и договорились о том, что будут усиливать сотрудничество в регионе.

Теги:
Черное море, Грузия, НАТО, Абхазия


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