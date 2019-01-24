"Пьяная" статистика дорог Абхазии: итоги 2018 года

Sputnik Абхазия проанализировал официальную статистику на сайте МВД Абхазии по нарушениям ПДД за 2018 год. Согласно этим данным, количество водителей, севших за руль в состоянии опьянения, составило примерно 4,2% от общего числа всех нарушений.

За 2018 год сотрудники ГАИ Абхазии составили больше 60 000 протоколов за различные нарушения ПДД, 2591 из которых были выписаны водителям в нетрезвом состоянии. На вершину строчки нашего "пьяного" рейтинга уверенно "забрался" Сухум, который в течение всего года демонстрировал самые "высокие" показатели по числу автолюбителей подшофе, и пришел в итоге к цифре 781 человек.

На ступень ниже расположился Гудаутский район, который дал за год 508 протоколов за езду в нетрезвом состоянии. Вслед за ним идет Гагрский район, где инспекторы наказали 440 водителей.

"Трезвенниками" можно назвать Ткуарчалский и Галский районы. Там за год попались на "пьянке" 24 и 58 водителей соответственно.

Пиковые показатели зафиксированы в июне и августе – 290 и 280 протоколов.

Самыми злостными нарушителями стали водители в возрасте старше 50 лет. Их было в 2018 году 471 человек. "Серебро" взяли автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет, а "бронзу" – от 35 до 40 лет. Меньше всех было нетрезвых водителей в возрасте от 18 до 20 лет. Самому старшему нарушителю в 2018 году было 80 лет, а молодому – 18 лет.

21 протокол был составлен на женщин, управлявших автомобилем после принятой порции алкоголя.