Памятник генералу Уалиду Маршан открыли в Сухуме

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятник генерал-майору сирийской армии, представителю абхазской диаспоры Уалиду Маршан открыли во дворе Министерства по репатриации в Сухуме в четверг 24 января.

"Открытие памятника выдающемуся полководцу, генералу Уалиду Маршан наполнено глубоким символическим смыслом. Истинный патриот Сирии, достойный сын абхазского народа, он внес свой весомый вклад в борьбу против международного терроризма", - сказал министр репатриации Абхазии Беслан Дбар.

Значителен вклад Уалида Маршан и в укрепление дружеских связей между Сирией и Абхазией, он был видным представителем абхазо-черкесской диаспоры, который активно содействовал процессу признания Абхазии со стороны Сирии, отметил Дбар.

"Мы хорошо знаем о его добром и уважительном отношении к России, он высоко ценил роль российского лидера Владимира Путина в сохранении государственности Сирии, мира, стабильности и межнационального согласия на этой священной земле", - добавил министр.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Церемония открытия памятника видному военному и общественному деятелю Сирийской Арабской Республики, генералу Уалиду Маршан

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своем выступлении назвал открытие памятника Уалиду Маршан выдающимся событием в истории Абхазии и в истории дружественных связей Сирии и Абхазии. В памяти абхазского народа Уалид Маршан останется героем, который всегда переживал за судьбу своей Родины – Абхазии, боролся за ее свободу и независимость, был большим патриотом, который всегда отстаивал правду, уверен глава государства.

"Во времена, когда Сирийская Арабская Республика оказывалась в опасности, Уалид, не раздумывая, становился на путь борьбы с агрессорами. В военных действиях он участвовал еще будучи совсем молодым. Его достижения и опыт привели к тому, что он стал заместителем руководителя Службы безопасности Сирии, а также исполнял и другие важнейшие государственные задачи", - отметил Рауль Хаджимба.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Церемония открытия памятника видному военному и общественному деятелю Сирийской Арабской Республики, генералу Уалиду Маршан

Военный и общественный деятель Сирийской Арабской Республики, генерал-майор армии Сирии, представитель абхазской диаспоры Уалид Маршан скончался 14 октября 2017 года.

Уалид Маршан был военным и общественным деятелем Сирийской Арабской Республики, представителем абхазской диаспоры. Приезжал в Абхазию в 1982 и 1986 годах. Помогал абхазам во время Отечественной войны народа Абхазии. Внес весомый вклад в признание Абхазии Сирией. Кроме того, Уалид Маршан поддерживал связь с Абхазией, приезжал в республику, занимался вопросами сближения абхазской диаспоры в Сирии с исторической родиной.