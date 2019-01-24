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Дрон не пролетит: российские военные в Абхазии "обезвредили" беспилотные летающие аппараты

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Российские военные в Абхазии с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы дистанционно вывели из строя ударные дроны условного противника.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Российские военные в Абхазии "обезвредили" ударные дроны в рамках учений на полигонах "Гудаута" и "Нагвалоу", сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Учения ЮВО
© Фото : Пресс-служба ЮВО
Российские военные провели более 200 учений в Абхазии в 2018 году

Военнослужащие радиолокационных подразделений обнаружили беспилотные летающие аппараты условного противника. С помощью комплексов радиоэлектронной борьбы дроны дистанционно были выведены из строя.

Отмечается, что специалисты использовали комплексы радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе "Житель" и "Красуха".

В учениях приняли участие около 300 военных специалистов ЮВО, было задействовано более 20 единиц специальной военной техники.

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Теги:
радиоэлектроника, военные, Россия, Абхазия


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