Дрон не пролетит: российские военные в Абхазии "обезвредили" беспилотные летающие аппараты

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Российские военные в Абхазии "обезвредили" ударные дроны в рамках учений на полигонах "Гудаута" и "Нагвалоу", сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Военнослужащие радиолокационных подразделений обнаружили беспилотные летающие аппараты условного противника. С помощью комплексов радиоэлектронной борьбы дроны дистанционно были выведены из строя.
Отмечается, что специалисты использовали комплексы радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе "Житель" и "Красуха".
В учениях приняли участие около 300 военных специалистов ЮВО, было задействовано более 20 единиц специальной военной техники.