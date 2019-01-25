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Служба безопасности Абхазии задержала гражданина Грузии по подозрению в шпионаже

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
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Подозреваемый арестован судом города Сухум сроком на два месяца и водворен в следственный изолятор СГБ Республики Абхазия.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Сотрудники Службы безопасности Абхазии задержали уроженца села Царча Ткуарчалского района, гражданина Грузии Парулава Гию Ушанговича по подозрению в шпионаже по заданию спецслужб Грузии, сообщает пресс-служба СГБ.

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В ходе обысков у задержанного обнаружены и изъяты боеприпасы: ручная граната Ф-1 с запалом, патроны калибра 5.45 мм., электродетонатор военно-инженерного назначения.

Следственным отделом СГБ Абхазии возбуждено уголовное дело по статьям УК 274 "передача, а равно и собирание, хранение в целях передачи иностранному государству и его представителям сведений, составляющих государственную тайну Республики Абхазия, а также передачу и собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней безопасности Республики Абхазия, если эти деяния совершены иностранным гражданином" и 217 "незаконное приобретение и хранение боеприпасов".

Суд города Сухум назначил в отношении Парулава меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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