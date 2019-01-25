Посольство России в Абхазии объяснило, для кого упростили получение гражданства

Саид из Гудауты спрашивает: В декабре 2018 года Госдума России приняла поправки в закон "О гражданстве", которые предполагают упрощение получения российского гражданства иностранцами. Касается ли это граждан Абхазии, проживающих на территории республики, которые до 18 лет не получили российский паспорт? Если да, то как изменится процедура получения гражданства для них?

Сария Кварацхелия, Sputnik: Как рассказали в посольстве России в Абхазии, поправки, принятые к закону "О гражданстве", облегчают процесс получения российского гражданства для иностранных граждан, которые законно находятся на территории Российской Федерации.

© Sputnik / Нина Зотина Госдума упростила получение российского гражданства

Поправки не распространяются на граждан третьих стран, не проживающих в России, в том числе граждан республики Абхазия.

Соответственно жители Абхазии после 18 лет в эту категорию не попадают, так как являются иностранными гражданами, проживающими на территории иностранного государства.

В диппредставительстве отметили, что в ближайшее время выйдет указ президента России, в котором подробно будет прописано, кого касаются поправки в закон "О гражданстве".

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