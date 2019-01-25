Арестованы подозреваемые в убийстве уроженца Костромы Михаила Маслова

Жители села Кутол Очамчырского района Саид Сакания и Беслан Ахсалба дали признательные показания по делу об убийстве уроженца Костромы Михаила Маслова в ночь с 13 на 14 января в селе Тамыш.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Сакания Саид и Ахсалба Беслан, ранее задержанные по делу об убийстве уроженца Костромы Михаила Маслова, арестованы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Генпрокуратура Абхазии назвала имена признавшихся в убийстве Маслова

Сакания и Ахсалба дали признательные показания по делу об убийстве уроженца Костромы Михаила Маслова в ночь с 13 на 14 января в селе Тамыш.

Правоохранительные органы изъяли гладкоствольное ружье 12-го калибра по месту жительства Сакания в селе Кутол.

Сотрудники органа предварительного следствия при содействии совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и Российской Федерации проводят ряд криминалистических экспертиз, а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Убийство уроженца Костромы Михаила Маслова произошло в понедельник ночью 14 января. По данным МВД Абхазии, двое в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыш, где проживала семья Масловых. Злоумышленники выстрелили в левую ногу Михаила Маслова. От полученного ранения он скончался.

По факту убийства прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело. Тело убитого Михаила Маслова отправили в Кострому в четверг 17 января. Его супруга Татьяна Маслова вместе с детьми находится в Абхазии.