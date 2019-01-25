00:37 26 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.92
  • EUR74.63
Поиск
Наручники

Арестованы подозреваемые в убийстве уроженца Костромы Михаила Маслова

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Убийство уроженца Костромы в Абхазии (5)
354 0 0

Жители села Кутол Очамчырского района Саид Сакания и Беслан Ахсалба дали признательные показания по делу об убийстве уроженца Костромы Михаила Маслова в ночь с 13 на 14 января в селе Тамыш.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Сакания Саид и Ахсалба Беслан, ранее задержанные по делу об убийстве уроженца Костромы Михаила Маслова, арестованы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Генеральная прокуратура Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генпрокуратура Абхазии назвала имена признавшихся в убийстве Маслова

Сакания и Ахсалба дали признательные показания по делу об убийстве уроженца Костромы Михаила Маслова в ночь с 13 на 14 января в селе Тамыш.

Правоохранительные органы изъяли гладкоствольное ружье 12-го калибра по месту жительства Сакания в селе Кутол.

Сотрудники органа предварительного следствия при содействии совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и Российской Федерации проводят ряд криминалистических экспертиз, а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Убийство уроженца Костромы Михаила Маслова произошло в понедельник ночью 14 января. По данным МВД Абхазии, двое в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыш, где проживала семья Масловых. Злоумышленники выстрелили в левую ногу Михаила Маслова. От полученного ранения он скончался.

По факту убийства прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело. Тело убитого Михаила Маслова отправили в Кострому в четверг 17 января. Его супруга Татьяна Маслова вместе с детьми находится в Абхазии.

Темы:
Убийство уроженца Костромы в Абхазии (5)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Собаки-улыбаки на снимках российских фотографов
Смех - не грех: абхазские КВНщики довели зрителей до слез
Смех не грех: абхазские КВНщики довели зрителей до слез
"Пьяная" статистика дорог Абхазии: итоги 2018 года

Соцсети

Sputnikabkhazia