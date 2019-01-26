Предприниматель Еваленко, пострадавший от взрыва в Лдзаа, скончался в Москве

Взрыв автомобиля "Audi Q-7", который по заявлению Генпрокуратуры Абхазии был направлен на убийство предпринимателя Михаила Еваленко, произошел во вторник 15 января, примерно в 16:25, на улице Апсны в поселке Лдзаа Гагрского района.

СУХУМ, 26 янв-Sputnik, Асмат Цвижба. Предприниматель Михаил Еваленко, пострадавший во время взрыва автомобиля "Audi Q-7" в поселке Лдзаа Гагрского района 15 января, скончался в одной из клиник Москвы 26 января, сообщил Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

"Еваленко скончался 26 января, примерно в 11 часов утра, не приходя в себя, в одной из клиник Москвы", - добавил помощник генпрокурора.

Взрыв автомобиля "Audi Q-7", который по заявлению Генпрокуратуры Абхазии был направлен на убийство предпринимателя Михаила Еваленко, произошел во вторник 15 января, примерно в 16:25, на улице Апсны в поселке Лдзаа Гагрского района. После происшествия Еваленко был срочно вывезен в Сочи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Генпрокуратура о взрыве автомобиля в Лдзаа: покушение на убийство

Ранее Генпрокуратура заявила о том, что между лобовым стеклом и капотом автомобиля находился пакет со взрывчаткой. Сам водитель пытался извлечь пакет, в результате чего произошел взрыв.

Михаил Еваленко - предприниматель из Москвы, который длительное время жил в Абхазии и занимался бизнесом. Семья Еваленко живет в Москве.

По факту покушения на убийство прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело.