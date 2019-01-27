Саид Какалия: портрет художника-дипломата

Абхазский дипломат Саид Какалия изучил навыки академического рисунка всего за один год. О том, как он самостоятельно научился рисовать в стиле гиперреализма, читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

Стоит только захотеть

Саид Какалия после окончания университета долгое время находился в поисках работы. Времени было много, и Саид решил найти для себя хобби.

© Фото : Саид Какалия Работа Саида Какалия

"Я всегда с интересом наблюдал за работами художников гиперреалистов. Картины мастеров вызывали у меня восхищение. Многие люди пытаются рисовать в этом стиле, и у многих получается. Я задумался, почему бы и мне не попробовать. Не догадываясь о моем новом увлечении, моя сестра подарила мне книгу, обучающую азам рисунка. С этой книги все и началось", - рассказывает молодой художник.

© Фото : Саид Какалия Работа Саида Какалия

Набравшись знаний и навыков от известных мастеров через обучающие каналы в интернете, Саид приступил к созданию своих первых рисунков на альбомных листах для черчения. Он изучил основы рисунка всего за год, но по его собственному признанию, художник не спешит придерживаться каких-либо принятых правил.

Со временем художник стал понимать, что карандаши не подходят, и бумага не та. В арсенале стали появляться новые орудия творчества. Карандаш для растушевки, стержневые и угольные карандаши, графиты разных видов, ластик, автоматически создающий седину на волосах, ластики "клячки", приобретающие любую форму.

© Фото : Саид Какалия Работа Саида Какалия

Творческий процесс

Главное правило художника - быть спокойным. Бывают ситуации, когда из-за мелкой оплошности рисунок, над которым мастер работал неделю, может быть испорчен.

"Если в процессе работы сломался карандаш, оставив темный след, то рисунок не спасти. С определенными карандашами удобно работать, они вырисовывают нужные линии, выделяют тени рисунка, но, ломаясь, одним движением они могут испортить весь рисунок, дни и часы работы насмарку", - говорит он.

© Фото : Саид Какалия Работа Саида Какалия

На интервью молодой художник принес папку со своими работами. Большинство рисунков Саида - это портреты любимых актеров и писателей. Одна из первых работ художника - это фрагмент из фильма "Судьба человека". Рассматривая работы мастера, даже непрофессионалу видно, какой путь проделал художник и насколько реалистично сейчас выглядят его персонажи.

"Портрет Джеймса Макэвоя я рисовал почти неделю, уделяя внимание всем деталям. Нарисовать актера решил, предвкушая выход фильма "Сплит" с его участием. Рисунок получился неплохой, но фильм стал разочарованием. Обычно я рисую с фотографий, которые меня вдохновили, в основном портреты, хотя архитектурные здания мне интересны также, но там нужна другая техника", - объясняет Саид.

© Фото : Саид Какалия Работа Саида Какалия

Художник рассказывает, что отсутствие в Абхазии необходимых материалов создает сложности для работы в этом направлении. Бумага играет важную роль в создании рисунка. Она должна быть определенной фактуры и плотности. В Абхазии ее не найти, в России тоже редко где можно встретить, из Европы несколько раз художник привозил материал, но бумага в дороге мнется и портится. Остается один вариант - заказывать в интернете и ждать.

© Фото : Саид Какалия Работа Саида Какалия

"Академических навыков у меня нет, в своей работе я использую лишь только то, чему научился, просматривая обучающие ролики гиперреалистов. Но себя отнести к ним я не могу. Для этого необходимо посвятить большую часть своей жизни и приложить много усилий, чтобы дойти до этого уровня. Это не тот стиль, где можно просто, сидя за столом, рисовать любыми карандашами. Все гораздо сложнее", - объясняет художник.

© Фото : Саид Какалия Работа Саида Какалия

Качество рисунка зависит не только от материала и техники художника, помещение, где работает мастер, также имеет большое значение.

"Помещение должно быть хорошо освещено. При плохом свете сложно увидеть тень. Я рисую в помещении и думаю, что у меня все получилось, все хорошо, а днем, выйдя во двор при солнечном свете, я вижу совсем не тот, рисунок, который представлял. Рисунки, написанные графитом, отсвечивают, потому что у графита есть свойство отдавать блики", - говорит он.

Художник-дипломат

Из-за работы дипломата, а это основная профессия Саида, времени на рисование у него остается все меньше. А для рисунков оно играет важную роль. Портреты, нарисованные за три часа и за неделю, сильно отличаются по качеству. И не надо быть профессионалом, чтобы это заметить. Рисование приносит художнику спокойствие и одухотворение. Здесь необходимо иметь большое терпение и душевную гармонию, добавил он.

© Фото : Саид Какалия Работа Саида Какалия

Саид не строит планов, становиться профессиональным художником не собирается. За карандаш берется, когда приходит вдохновение. На талант молодого художника обратили внимание преподаватели Художественного училища. Предложили ему поступить в училище и заняться рисованием профессионально, но он не спешит оставлять работу в Министерстве иностранных дел и старается совмещать работу и увлечение.