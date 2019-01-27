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Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо

Сборная Абхазии по футболу попала в одну группу с графством Ницца и Чамерией

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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В Чемпионате Европы ConIFA, который пройдет в Степанакерте с 1 по 16 июня, примут участие 12 команд.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сборная Абхазии попала в группу В по итогам жеребьевки Чемпионата Европы под эгидой ConIFA. Абхазия поборется за выход из группы с командами графства Ницца и Чамерии (область на севере Греции на границе с Албанией - ред.).

Футбольный мяч
© Sputnik
Чемпионат Европы ConIFA -2019 состоится в Нагорном Карабахе

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA пройдет с 1 по 16 июня 2019 года в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Всего в турнире примут участие 12 команд.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году Чемпионат мира ConIFA прошел в Абхазии, сборная которой стала победителем турнира.

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