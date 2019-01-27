Спасти и сохранить: как выживала семья Джергения в блокадном Ленинграде

О том, как абхазский политик Анри Джергения находился в блокадном Ленинграде и как его вывозили из города на катере через Ладожское озеро, читайте в материале Sputnik.

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Зимой 1941 года столбик термометра нередко опускался до -32°С, положение усугублялось обильными снегопадами, ленинградцы жили без отопления и электричества в домах.

© Sputnik / РИА Новости Жители блокадного Ленинграда набирают воду в "колонке"

Всю суровую зиму и весну 1941 года Анри Джергения, которому на тот момент было несколько месяцев, вместе с матерью провел в блокадном городе. Покинуть Ленинград они смогли лишь в августе 1942 года.

"Мать рассказывала, что не знала, сможем ли мы живыми добраться до Абхазии. На всякий случай она заказала себе деревянный чемоданчик и положила меня в него для того, чтобы, если по пути умру где-то, можно было сразу похоронить. Нас вывозили на катере через Ладожское озеро", — добавил он.

Из Ленинграда их переправили на Урал, где местные жители прибывших ленинградцев подкармливали местные жители.

"Очень многие люди умирали от переедания прямо там на месте", — рассказал Джергения.

Рожденный в войну

Отец Анри Джергения видел своего сына всего однажды перед уходом на фронт.

"Мой отец учился, потом преподавал на юридическом факультете Ленинградского университета. В вестибюле университета есть мемориальная табличка погибших во время блокады, там есть фамилия моего отца. Его призвали в армию в конце января 1942 года, через две недели он погиб. Похоронен отец под Ленинградом", — добавил он.

© Sputnik / Борис Кудояров Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации.

Мать Анри Джергения работала врачом, а за ребенком в ее отсутствие ухаживала няня отца, жившая с ними.

"Мама очень не любила рассказывать о блокаде, иногда я отрывками слышал о каких-то страшных вещах, которые она рассказывала сестре моего отца. Она видела все: голод, холод. Она даже ела столярный клей каким-то образом", — отметил он.

По словам Анри Джергения, как-то раз его мать стала очевидицей того, как их соседи ели своих детей.

"Мама рассказывала, как женщину увозила милиция, она кричала. Еще был случай, когда знакомый профессор отца предложил моей матери съесть меня. Мать была невысокого роста хрупкой женщиной, но она все выдержала. Самое интересное, что до самой смерти у нее практически все зубы сохранились", — говорит он.

© Sputnik / Борис Кудояров Защитники Ленинграда во время блокады

Блокада города Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Фашистские войска безрезультатно пытались сломить сопротивление защитников города. Захвату города на Неве германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение. Наступление началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Так, началась почти 900 дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.

За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек).