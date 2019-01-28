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Вспышка сезонного гриппа отмечена в Сухуме

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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За прошедшие выходные в Республиканской детской больнице было зафиксировано около ста обращений родителей с заболевшими детьми.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба.Количество обращений с вирусом гриппа увеличилось, в интервью Sputnik Абхазия рассказал главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа.

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© Фото: rawpixel
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"В этом году количество заболевших больше, чем в прошлом году. К свиному гриппу это не имеет никакого отношения, это обычная вирусная инфекция, которая бывает каждый год, ничего сверхъестественного нет", - добавил он.

За прошедшие выходные дни в больницу обратилось около ста родителей с заболевшими детьми. При этом не отмечено больных с тяжелыми формами гриппа, рассказал Игорь Джопуа.

"Каждый год необходимо делать сезонные прививки от гриппа. Прививки всегда разные, так как сам грипп мутирует. Для того чтобы не заразиться, нельзя посещать места массового скопления людей, с другой стороны, дети не могут не ходить в школу", - отметил главврач.

При первых признаках гриппа, таких как температура, насморк, недомогание, сразу нужно обращаться в больницу.

Распространение гриппа еще не достигло эпидемиологического порога, и пока рано говорить об объявлении карантина, подчеркнул Игорь Джопуа. 

Сравнивая прошлогодние показатели за январь, главврач сообщил, что тогда было по 20-30 обращений в сутки, а сейчас достигает 50.    

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