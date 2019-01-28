Вошли в меловой круг: абхазские актеры сыграют в спектакле Национального театра Адыгеи

Спектакль "Кавказский меловой круг" с участием актеров Абхазского театра драмы пройдет в Майкопе в среду 30 января.

СУХУМ, 28 янв, - Sputnik. Три актера Абхазского драматического театра будут задействованы в спектакле Национального театра Адыгеи "Кавказский меловой круг", сообщил корреспонденту Sputnik генеральный директор Абхазского драмтеатра Нодар Чанба.

"По решению заслуженного деятеля искусств России, режиссера Касея Хачегогу ведущие актеры нашего театра сыграют в спектакле 30 января в Майкопе. В Адыгею отправляются актеры Роза Дбар, Кесоу Хагба и Теймураз Чамагуа", - сказал Нодар Чанба.

Спектакль "Кавказский меловой круг" уже знаком абхазской публике. По словам Чанба, его ставили на сцене драмтеатра во время гастролей Национального театра Адыгеи в Абхазии в сентябре 2018 года. Тогда в нем также были задействованы актеры Абхазского драмтеатра.

Отмечается, что спектакль проводится на трех языках одновременно: абхазском, адыгейском и русском. Большая часть спектакля идет на абхазском языке.