Юные шахматисты из Абхазии участвуют в "Moscow Open-2019"

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Юные шахматисты из Абхазии принимают участие в международном турнире на Кубок "Moscow Open-2019", сообщил в интервью радио Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

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"В "Moscow Open-2019" участвует 16 шахматистов из Абхазии в возрасте от 9 до 13 лет. Соревнования собрали более полутора тысяч детей со всего мира", - отметил он.

На предыдущих соревнованиях спортсмены из Абхазии показывали неплохие результаты, попав в топ-20 шахматистов турнира.

"Выше нам было трудно подняться, но в этом году есть надежда, что кто-то пробьется на призовые места. Сделать это будет непросто, так как уровень шахматистов на турнире очень высокий и конкуренция большая", - подчеркнул Константин Тужба.

В то же самое время абхазские шахматисты никогда не были аутсайдерами на международных первенствах, напомнил президент Федерации шахмат республики.

"Участники "Moscow Open-2019" от Абхазии отбирались по результатам республиканских соревнований. Также мы выезжали на соревнования за пределы Абхазии. Лучшие из лучших получили возможность поехать в Москву", - подчеркнул Тужба.

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Кроме того, для детей организована культурная программа, они смогут познакомиться с театрами и музеями Москвы. Поездка на "Moscow Open-2019" состоялась благодаря поддержке Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум.

Организаторы Кубка "Moscow Open-2019" - это Шахматная федерация Москвы, Департамент спорта и туризма Москвы, Российский государственный социальный университет, турнир проводится при поддержке Российской шахматной федерации и Международной шахматной федерации.