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Абхазский паспорт

Около десяти тысяч абхазских паспортов нового образца остаются невостребованными

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (24)
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Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба провел расширенное совещание по вопросам процесса паспортизации граждан в понедельник 28 января.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Около 9550 бланков паспортов образца 2016 года готовы к выдаче, но граждане не забирают свои документы, сообщается на сайте ведомства.

Паспорт нового образца.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На расширенном совещании по вопросам процесса паспортизации граждан было отмечено, что в целом по республике паспортными службами принято около 122 000 заявлений на обмен, распечатано 108 895 документов.

Согласно данным, которые предоставили руководители районных отделов паспортного управления МВД, процедура обмена общегражданских паспортов почти завершена в Новом Афоне и Гулрыпшском районе. Активно сдают и получают документы нового образца жители Гагры и Гагрского района. 

В Сухуме обменяли общегражданские паспорта на документ нового образца порядка 35 000 граждан, еще 5619 документов готовы к выдаче.

В ходе совещания также обсуждались вопросы деятельности паспортных служб по отдельным направлениям, в частности, вопросы служебного и частного порядка документирования жителей восточных районов Абхазии.

Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (24)

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