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"Соболятник" в деле: российские военные в Абхазии протестировали новую технику

© Sputnik / Саид Царнаев
В Абхазии
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В тактическом учении приняли участие более 400 артиллеристов военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в том числе новобранцы осеннего призыва.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Артиллеристы российской военной базы ЮВО в Абхазии уничтожили бронетехнику условного противника, впервые используя новейшую портативную радиолокационную станцию (РЛС) "Соболятник", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Учения проходили на горном полигоне "Цабал", военнослужащие провели разведку и обнаружили малогабаритные цели.

Для поражения обнаруженных объектов было задействовано свыше 100 единиц техники и орудий – самоходные артиллерийские установки "Акация", реактивные системы залпового огня РСЗО "Град" и 120-мм минометы.

Операторы "Соболятника" смогли одновременно сопроводить около 20 целей, в том числе низколетящих беспилотных летательных аппаратов.

Впервые около десяти единиц РЛС "Соболятник" были поставлены в подразделения военной базы в ноябре прошлого года, в рамках оснащения войск ЮВО современными образцами вооружения и военной техники.

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