Экспресс-тесты для определения разновидностей гриппа появились в Абхазии

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Управление здравоохранения администрации Сухума закупило 200 тест-наборов для диагностики гриппа А и B, сообщила главный санитарный врач города Алла Беляева на брифинге в Сухумской городской поликлинике №1 29 января.

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По словам Беляевой, иммунохроматографический тест был разработан российскими специалистами и поступил в продажу в 2019 году. Всего государством было закуплено 100 индивидуальных тестов, которые могут определить разновидность вируса в течение десяти минут.

"Этот тест может сказать, болеет пациент гриппом или нет. Если да, то какой это грипп – А или В. На этом его функции заканчиваются", - объяснила главный санитарный врач.

Если у пациента выявляют грипп А (один из штаммов которого H1N1, свиной грипп - ред.), то врачи с помощью дальнейших лабораторных исследований должны установить точный штамм вируса, отметила Беляева.

Помимо индивидуальных, в Абхазии были также закуплены 100 десятидозных тестов, которые будут направлены в медучреждения Галского района, а также в Республиканскую детскую поликлинику.

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По словам Беляевой, с начала 2019 года в Абхазии наблюдается высокое количество сезонных ОРВИ.

"В то же время, к примеру, в детской больнице за прошедшие выходные приняли около 300 детей, но подозрение на грипп было только у 30. То есть надо понимать разницу: из 300 человек всего у 10% может быть грипп, а может быть и просто тяжелое течение ОРВИ. Поэтому не нужно разводить панику на ровном месте, ничего экстраординарного пока что не происходит", - сказала она.

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Главный санитарный врач Сухума также подчеркнула, что в 2019 году распространение вирусных заболеваний в Абхазии началось раньше, чем в предыдущие годы.

"Наше стандартное время распространение гриппа - конец февраля, начало марта. Обычно грипп двигался из Азии, затем попадал на Дальний Восток, к январю он достигал центра России, в конце января - юга, и уже в феврале он был у нас. В этом году ситуация нетипичная. Основные очаги пошли из Украины и Грузии и первый случай заболевания гриппом был зарегистрирован в конце января. Предположительно, что в 2019 году пик придется на середину февраля", - добавила она.

В ходе брифинга Беляева также отметила важность и необходимость прививания детей от гриппа и кори.

"Сейчас наблюдается очень высокая заболеваемость корью, в том числе летальные исходы на Украине. Достаточно явно болезнь распространяется по Европейскому Союзу и по Грузии. Нас это не минует, потому что в Абхазии накопилось достаточное количество детей, которые необоснованно не привиты", - сказала она.

Главный санитарный врач города подчеркнула, что для профилактики заболевания гриппом необходимо избегать мест массового скопления людей, а при первых симптомах не выходить на работу, не посещать школу или детсады, а также не навещать больных гриппом.