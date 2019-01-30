Очамчырская лирика: волчье соседство и долгое новоселье

О том, почему 64 квартиры, выделенные нуждающимся в Очамчыре, все еще не заселены, куда отправляют родители своих детей, пока идет строительство детского сада в городе, и как волки с шакалами испортили жизнь жителям района, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

По дороге в Очамчыру в голове крутились слова из знаменитой песни советских времен:

"Ты жемчужина у моря,

Милый сердцу уголок,

Ты для нас столица мира,

Очамчыра милый мой."

То, что я не мог в силу возраста сравнить Очамчыру былых времен с сегодняшней, несколько тяготило, но понимал, что разница существенная, раны войны оказались слишком глубокими, чтобы затянуться за 25 лет.

Очамчыра – город контрастов, красивые частные дома здесь сменяются обшарпанными многоэтажками и полуразрушенными зданиями. Несмотря на это, "жемчужина у моря" живет и, по словам местных, медленно, но преображается.

Дома без жителей и детский сад

Решив помочь жителям, администрация района в 2018 году выделила 64 квартиры малоимущим семьям.

Это жилье находится в окрестностях Очамчырского морского порта. Местечко очень живописное, море совсем рядом, нет городского шума. До центра города километров семь. Нуждающимся предложены два многоквартирных дома 1958 года постройки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Квартиры малоимущим семьям в Очамчыре

Квартиры получали здесь семьи, у которых в родном селе нет школы, у кого вообще нет жилья, а количество детей достигает восьми.

Пока к этим домам не подведены свет, вода и канализация, по словам заместителя главы администрации Очамчырского района Славика Кучуберия, местные власти возьмут на себя расходы по подведению коммуникаций.

© Sputnik / Томас Тхайцук Квартиры малоимущим семьям в Очамчыре

В домах не было окон и дверей, внутренние работы на новых владельцах квартир, только три семьи новоселов нашли возможность вставить окна и двери, приступили к внутренней отделке. У остальных на это нет средств.

У Эммы Кебелиани восемь детей, самому младшему 17 лет, а муж умер 15 лет назад. Постоянной работы у Эммы нет. Подрабатывает вскапыванием огородов и сбором цитрусовых на плантациях.

"Сейчас мы временно живем у наших друзей, пока не закончим ремонт в квартире. С тех пор как нам выделили жилье, я понемногу вкладывала в восстановление, я разнорабочая", - рассказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Квартиры малоимущим семьям в Очамчыре

У Мити Гвинджия двое детей, оба студенты, по словам сына Михаила, пока в выделенной квартире ничего не сделано, но семья планирует заняться ремонтом, когда дом будет подключен к коммуникациям. Пока сложно говорить, как быстро владельцы квартир смогут заселиться, но они не теряют надежды, что это произойдет в скором времени.

Детский сад в Очамчыре начали возводить в 2017 году, за счет средств российской

© Sputnik / Томас Тхайцук Строящийся детсад в Очамчыре

Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

В городе был один детсад, но мест в нем уже недостаточно.

"В старом здании только 80 мест, а в новом около двухсот. Открытие нового детского сада намечено на конец этого года, когда это произойдет, будем ремонтировать старый детсад", - рассказал замглавы района Славик Кучуберия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Строящийся детсад в Очамчыре

Детсад принимает не только городских, но и сельских детей. Есть очередь, все ждут новое здание.

"У меня трое внуков, двое из них детсадовского возраста, но они пока находятся дома, так как говорят, что старый детсад заполнен. Надеюсь, что новый детсад откроют в этом году, чтобы мы успели их отдать", - говорит жительница района Алла.

С волками жить?

В Очамчырском районе за последние годы сильно расплодились волки и шакалы. Такое соседство стало настолько некомфортным и опасным, что в 2016 году районная администрация стала платить охотникам по 500 рублей за голову шакала и 1000 - за волка.

© Foto / из личного архива Мераба Инапшба Мераб Инапшба с убитым волком

За пару лет уничтожили 44 волка и 1800 шакалов, но новости о нападении хищников на домашнюю живность и даже людей периодически доносятся. В администрации говорят, что планируется возобновить программу, тем более что специалисты отмечают случаи бешенства среди волков.

Около двух месяцев назад волк напал на жительницу села Мыку Валентину Кварчия. Нам повезло застать ее дома. Увидев место, где произошла жуткая встреча, мы удивились наглости хищника - поблизости от дома нет леса, здание стоит в нескольких десятках метрах от трассы. Инстинкт самосохранения по каким-то неведомым причинам изменил хищнику.

© Foto / предоставлено Мерабом Инапшба Голова убитого волка

"Вечером к пяти часам я услышала кудахтанье кур, они были чем-то встревожены. Я вышла посмотреть и увидела, что под курятником волк сидел и поедал мою индюшку, я сразу замерла, стала прижиматься к забору", - рассказывает она.

Сначала Валентина подумала, что волк просто уйдет, он некоторое время смотрел на нее, но внезапно набросился на несчастную женщину, пытаясь укусить за шею. Валентина умудрилась увернуться, но волк все же искусал ее ноги. Хищника спугнули подбежавшие собаки.

"Собаки напугали волка, я осталась лежать на земле. Потом пришел супруг, который занес меня домой, волк сильно ранил правую ногу", - вспоминает Кварчия.

Сосед Валентины схватил ружье и отправился на поиски опасного животного. Тот не успел убежать далеко, мужчина его застрелил. Валентина около месяца лечилась в больнице, до сих пор принимает лекарства. Находясь на лечении, она под впечатлением от пережитого написала стихи.

Исхароузеи, нас ишәҳәа,

Абга сыцҳазар сара.

Иазысааӡон акәты, акәҷар,

Иааины иагон иаҭаххар.

Аха ианбаҭәхьаз абга аԥсы,

Еиҳау иашьҭоуп есыҽны.

Сара сҿынӡагьы иааӡеит,

Ишсыцҳауаз сла сыхьӡеит.

Почему укусил меня волк,

Не возьму никак я в толк.

Выращивала кур, цыплят,

Чтоб волк их мог забрать.

Но когда стал он сыт,

Хотел большего добыть.

И до меня добрался он,

Но собаки прогнали вон. (вольный перевод автора статьи.)

Односельчанка Валентины Ламара Сангулия рассказывает, что каждый раз, когда выгоняет скот, не знает, вернутся ли животные или нет. Около месяца назад ее дойную корову загрызли волки.

"Одна из причин того, что у нас развелись волки и шакалы, в том, что многие уехали в города, стало больше заросших мест, где хищники чувствуют себя привольно. К тому же раньше были колхозные хозяйства, земли были заняты сельскохозяйственными культурами, сейчас этого нет", - считает она.

К тому же стало меньше охотников, да и те не ведут систематического отстрела хищников, сетует Сангулия.