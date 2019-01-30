Семь случаев свиного гриппа выявлено в Абхазии

Минздрав Абхазии сообщает, что своевременное обращение населения к врачам за медицинской помощью позволит не допустить серьезных осложнений, которые несет за собой свиной грипп (H1N1).

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Согласно данным государственной санитарно-эпидемиологической службы Абхазии, на 29 января зафиксировано семь подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (свиной), из них в Республиканской больнице - два человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

На данный момент все заболевшие проходят лечение и изолированы.

"Между тем в рамках контролируемой ситуации больные начали лечение раньше, чем был подтвержден диагноз гриппа H1N1, так как экспресс-диагностика может отнести вирус лишь к одной из групп гриппа, но для точного лабораторного определения его штамма необходимо не менее двух суток", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Томас Тхайцук Экспресс-тесты для определения разновидностей гриппа появились в Абхазии

Своевременное обращение населения к врачам за медицинской помощью позволит не допустить серьезных осложнений, которые несет за собой свиной грипп H1N1, отмечают в ведомстве.

"Профилактические меры, которые необходимо соблюдать: оксолиновая мазь в носовые ходы, частое мытье рук, полоскание горла теплой водой с солью или содой, витаминные препараты групп А, В и С, обильное питье до двух литров в день (морсы, чистая кипяченая или бутилированная питьевая вода)", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Абхазии подчеркивает, что самым действенным методом борьбы со вспышками сезонного гриппа является лишь своевременная вакцинация.