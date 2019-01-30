"Амцабз" стал призером чемпионата России по народным танцам

Чемпионат России по народным танцам прошел в Москве с 26 по 28 января.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Детский хореографический ансамбль "Амцабз" стал лауреатом первой степени чемпионата России по народным танцам, сообщил Sputnik руководитель коллектива Лаша Марухба.

Лев Рыжков Абхазские каникулы ансамбля "Амцабз"

В чемпионат России коллектив прошел после победы на кубке Центрального федерального округа России по народным танцам, который прошел в Москве 17 ноября. В финале коллектив представил постановки "Абхазский перепляс" и "Озорные девчата". Однако побороться за звание чемпиона России юным танцорам не удалось.

"В чемпионате приняли участие очень сильные коллективы из разных округов России. До чемпионства нам не хватило всего несколько баллов, но это дает нам стимул для развития и работы над собой. Но то, что мы дошли до такого уровня и заслужили эту награду, уже большое достижение", - сказал руководитель "Амцабз".

По словам "Марухба", впереди у коллектива подготовка к ежегодному отчетному концерту, который состоится в Москве 21 апреля. Зрителям представят около 15 танцевальных номеров, на сцене выступит не только основной состав ансамбля, но и дебютирует младшая группа.

Чемпионат России по народным танцам – ежегодный всероссийский хореографический конкурс, который проходит с 2015 года. Чемпионат состоит из кубков, которые проводятся в восьми федеральных округах России и финального этапа. Главная цель чемпионата - вовлечение детей в обучение искусству, поддержка и развитие молодых талантов.

Детский хореографический ансамбль "Амцабз" был организован в 2012 году. В составе коллектива более 90 танцоров, в репертуаре более 15 номеров - танцев народов Кавказа, в самом массовом номере принимают участие 32 танцора.

В 2015 году "Амцабз" занял первое место на межрегиональном фестивале хореографического искусства "Гордость Москвы". В 2017 году ансамбль также победил в международном конкурсе "Феерия танца". Детский коллектив удостоился звания Член WADA (World Artland Dance Alliance).