Семьи заболевших свиным гриппом в Абхазии прошли профилактику от H1N1

Семь подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (свиной) были зафиксированы СЭС Абхазии на 29 января 2019 года.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Профилактическое лечение прошли семьи, родственники и посетители пациентов, у которых обнаружен свиной грипп, рассказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

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"В семьях родственников и даже посетителей пациентов, которые уже были пролечены от H1N1, провели профилактическое лечение. Инфекция эта высококонтагиозная, и поэтому я нацеливаю все население страны не посещать больных, особенно в острый период заболевания", - отметила Скорик.

Она добавила, что все штаммы гриппа передаются одинаковыми путями, но свиной грипп опасен тем, что он наиболее заразен. Им можно заболеть в течение нескольких секунд пребывания рядом с человеком, который уже заразился этим вирусом. Поэтому, подчеркнула она, необходимо ограничить встречи здоровых людей с больными.

Ежегодно в пик сезона подъема вирусных заболеваний подобные ограничительные меры применяются в каждом медицинском учреждении страны приказом главного врача, сказала она. В пример Скорик привела Сухумскую городскую больницу и ЦРБ.

"Это пандемический грипп, и только этим он опасен. Он также представляет угрозу детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Для человека с крепкой иммунной системой он проходит совершенно безопасно. Ничего страшного в свином гриппе нет, и лечить его можно в домашних условиях, но если начались осложнения, то уже, конечно, нужно проходить лечение в медучреждениях", - сказала Людмила Скорик.

© Инфографика . РИА Новости Если хочешь быть здоров: профилактика и лечение гриппа

Некоторые родители запаниковали и не отправляют детей в образовательные учреждения, но повода для этого никакого нет, заверила Скорик. По ее словам, вводить карантин в школах и детсадах страны необходимости нет в отличие от государственной границы по реке Ингур. Угрозы распространения свиного гриппа тоже нет, борьба с вирусом идет в плановом режиме.

Минздрав Абхазии раннее сообщил о том, что санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии к 29 января 2019 года зафиксировала семь подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (свиной).

Служба государственной безопасности Абхазии ввела ограничение на пересечение государственной границы с Грузией сроком на два месяца с 20 часов 10 января.

Мера вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой смертельно опасного для человека вируса гриппа штамма H1N1.

Согласно принятому решению, временно запрещается въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.