Граждане Грузии арестованы в Абхазии за незаконное пересечение границы

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Двое граждан Грузии задержаны в Галском районе за незаконное пересечение государственной границы из Грузии в Абхазию, сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии.
В отношении задержанных Кукава Мамуки Валикоевича, 1979 года рождения и Гулордава Гочи Давидовича, 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 324 УК "Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия".
Судом города Сухум избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, задержаны направлены в Следственный изолятор СГБ Абхазии.