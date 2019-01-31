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"Штурм-С" расправился с бронированными целями на побережье Черного моря

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Всего в тактическом учении противотанковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) приняли участие около 500 военнослужащих подразделений связи, материально-технического обеспечения и беспилотной авиации.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Военные противотанкового подразделения ЮВО в Абхазии уничтожили движущиеся бронированные цели на побережье Черного моря, сообщает пресс-служба ЮВО.

Архивное фото
© Sputnik / Саид Царнаев
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Военнослужащие заняли скрытые огневые позиции на полигоне "Нагвалоу", а затем уничтожили цели с помощью самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Штурм-С", запуская управляемые ракеты по неподвижным и движущимся мишеням на дальности до пяти километров.

Разведка расположения бронетехники и целеуказание производились на основе данных, полученных от комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В декабре прошлого года расчеты ПТРК ЮВО из Абхазии изучили тактико-технические характеристики и возможности штатного вооружения и военной техники, а также прошли курс обучения на современных компьютерных тренажерах, предназначенных для имитации боевой работы на комплексе "Штурм-С".

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