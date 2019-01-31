Пошлину на импорт хлебобулочных изделий подняли в Абхазии

Кабмин Абхазии внес изменения в постановление о таможенном тарифе страны в части ввозных таможенных пошлин в четверг 31 января.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Пошлина на импортируемые хлебобулочные изделия на территорию Абхазии поднялась, такое решение приняло правительство республики в четверг 31 января.

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"Речь идет об увеличении пошлины на ввозимые хлебобулочные изделия на территории Абхазии. Устанавливаем ставку в размере 10% от стоимости товаров", - представил изменения в законопроект министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Он пояснил, что эта мера вводится для поддержания внутреннего производителя.

"К нам обратились Госкомпания "Абхазхлеб" и ряд производителей хлебобулочных изделий. Дело в том, что на тот момент, когда рождалось это постановление, в Абхазии не было должного объема уровня по изготовлению этой продукции и, соответственно, она поставлялась из сопредельных рынков", - отметил министр.

На сегодняшний день, добавил Ардзинба, количество и уровень производителей хлебобулочной продукции в Абхазии позволяет им быть конкурентоспособными.