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Пошлину на импорт хлебобулочных изделий подняли в Абхазии

CC0
В Абхазии
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37401

Кабмин Абхазии внес изменения в постановление о таможенном тарифе страны в части ввозных таможенных пошлин в четверг 31 января.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Пошлина на импортируемые хлебобулочные изделия на территорию Абхазии поднялась, такое решение приняло правительство республики в четверг 31 января.

Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Речь идет об увеличении пошлины на ввозимые хлебобулочные изделия на территории Абхазии. Устанавливаем ставку в размере 10% от стоимости товаров", - представил изменения в законопроект министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Он пояснил, что эта мера вводится для поддержания внутреннего производителя.

"К нам обратились Госкомпания "Абхазхлеб" и ряд производителей хлебобулочных изделий. Дело в том, что на тот момент, когда рождалось это постановление, в Абхазии не было должного объема уровня по изготовлению этой продукции и, соответственно, она поставлялась из сопредельных рынков", - отметил министр.

На сегодняшний день, добавил Ардзинба, количество и уровень производителей хлебобулочной продукции в Абхазии позволяет им быть конкурентоспособными.

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