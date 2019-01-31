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Министр здравоохранения Абхазии рассказал о состоянии больных свиным гриппом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Минздрав Абхазии сообщил о семи подтвержденных случаях заболевания гриппом штамма H1N1 (свиной) во вторник 29 января.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. За исключением одного из семи заболевших свиным гриппом, остальные идут на поправку, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на заседании Кабинета Министров в четверг 31 января.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Семьи заболевших свиным гриппом в Абхазии прошли профилактику

"Один пациент находится в тяжелом состоянии, проходит в Республиканской больнице интенсивное лечение. Кроме того, у нас наблюдаются вспышки обычного сезонного гриппа, ОРЗ", - добавил он.

Министр подчеркнул, что среди школьников не отмечены случаи заболевания свиным гриппом.

"Есть дети, которые заболели острыми респираторными заболеваниями. Карантин объявляется лишь в том случае, если достигнут определенный эпидемический порог, когда сезонный грипп представляет угрозу для населения. Как правило, это 450 заболевших на 100 тысяч населения, такие критерии", - сказал министр здравоохранения.

С 10 января из-за вспышки свиного гриппа в Грузии на КПП "Ингур" Служба государственной безопасности Абхазии ввела ограничение на пересечение государственной границы с Грузией сроком на два месяца.

На 29 января в Абхазии официально зафиксировано семь подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (свиной).



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