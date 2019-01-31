Кабмин Абхазии повысил тарифы для сотовых операторов на ресурсы нумерации

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Изменения в постановление об установлении размера и порядка взимания сбора за получение ресурса нумерации принял Кабмин Абхазии в четверг 31 января.

"Это постановление позволит нам с 1 февраля 2019 увеличить сборы за номерную емкость операторов сотовой сети (номерная емкость - максимально возможное количество индивидуальных телефонных номеров, обслуживаемых операторами сотовой сети - ред.)", - представил изменения в постановление руководитель Управления связи и массовых коммуникаций республики Лаша Шамба.

По словам Шамба, принятые поправки позволят взимать с каждого оператора сотовой сети республики ежегодно до пяти миллионов рублей в государственный бюджет, ранее эта сумма составляла около трех с половиной миллионов.

Он уточнил, что нумерация при этом останется той же самой, и повышение тарифов для операторов сотовой сети никак не отразится на их абонентах.