Премьер-министр о карантине на Ингуре: режим перехода границы могут пересмотреть

Ограничение передвижения на границе с Грузией было введено Службой государственной безопасности Абхазии 11 января в связи с распространением свиного гриппа в соседней республике.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ограничение передвижения через границу Ингур – не политическое решение, а вопрос безопасности населения Абхазии, сказал премьер-министр республики Валерий Бганба на заседании Кабинета Министров в четверг 31 января.

© Sputnik / Томас Тхайцук Министр здравоохранения Абхазии рассказал о состоянии больных свиным гриппом

"В Совете Безопасности мы обсуждали карантин, который введен на границе с Грузией. Пока карантин будет продлен, наши санитарные, медицинские службы ведут контроль, ситуация улучшается", - добавил он.

По словам Валерия Бганба, удалось уменьшить количество переходов через госграницу.

"Переходить границу могут, к примеру, представители ИнгурГЭСа, практически карантин дал положительные результаты. После наблюдения в течение от двух дней до недели, Минздрав нам скажет продолжать нам карантин или можно его ослабить, но в любом случае, даже ослабив переход границы, мы будем там держать медперсонал, который будет следить за людьми, которые передвигаются через границу", - отметил Бганба.

Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией 11 января. Мера была вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека. Согласно принятому решению, запрещается въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

На 29 января в Абхазии официально зафиксировано семь подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (свиной).