Актерам Абхаздрама присвоено звание заслуженных артистов Республики Адыгея

Спектакль "Кавказский меловой круг", в котором сыграли приглашенные актеры Абхаздрама, показали в Майкопе в среду 30 января.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Актеры Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба Кесоу Хагба, Роза Дбар и Теймураз Чамагуа были удостоены почетного звания "Заслуженный артист Республики Адыгея", сообщила Sputnik Абхазия директор по связям с общественностью и СМИ театра Щарида Тужба.

Глава Адыгеи поблагодарил абхазских актеров за вклад в развитие театрального искусства после премьеры спектакля "Кавказский меловой круг", который состоялся в Майкопе в среду 30 января.

В спектакле звучали три языка – абхазский, русский и абазинский. Премьера в Майкопе собрала аншлаг, поделился актер Абхазского драматического театра Кесоу Хагба.

"В братской Адыгее нас великолепно приняли. Сам спектакль - настоящее событие, описывающее духовную жизнь адыгов и абхазов. Постановка была великолепно принята. Уверен, что о нем будут много говорить и писать", - добавил Хагба.

Кесоу Хагба – ведущий актер Абхазского драматического театра, Заслуженный артист Абхазии. С 1999 по 2000 год – министр культуры Абхазии. В его репертуаре роли в спектаклях "Похищение луны", "Горе от ума", "Царь Леон", "Последний из ушедших", "Пешком", "Махаз" и другие.

Теймураз Чамагуа – актер Абхазского драматического театр, Заслуженный артист Абхазии. С 1976 года работает в Абхазском драмтеатре. Чамагуа исполнял роли в спектаклях "Дочь Солнца", "Жизнь есть сон", "Кьоджинские перепалки", "Вниз с горы Морган".

Роза Дбар – актриса Абхазского драматического театра, Заслуженная артистка Абхазии. Играла в спектаклях "Юлий Цезарь", "Самоубийца", "Голос родника", "Дочь солнца" и других.

Национального театра Адыгеи в сентябре 2018 года показывал спектакль "Кавказский меловой круг" на сцене Абхазского драматического театра. В нем были задействованы артисты Абхаздрама.