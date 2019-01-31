Кабмин Абхазии определил, кому компенсируют советские вклады в 2019 году

Кабинет Министров Абхазии внес изменения в проект постановления "О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2019 году" в четверг 31 января.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Кабмин Абхазии определил категории граждан из числа прошедших в установленном порядке регистрацию, которые в 2019 году получат компенсационные выплаты по вкладам, внесенным в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года.

© Sputnik / Александр Кряжев Абхазия платит по советским долгам

Проект этого постановления представила министрам начальник управления по гуманитарным и социальным вопросам аппарата Кабинета Министров Абхазии Элеонора Агрба.

"Это граждане, родившиеся до 1990 года включительно и наследники граждан, родившихся до 1990 года включительно. Надо отметить, что с 2011 года по 2018 год из Республиканского бюджета компенсационные выплаты получили более 12 тысяч человек на сумму более 160 миллионов рублей", - сказала Агрба.

Она добавила, что эти и ранее принятые изменения в постановление охватывают все возрастные категории вкладчиков, которые внесли свои средства в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года.

В соответствии с пунктом 8 Указа президента Абхазии от 6 января 1998 года "О мерах по возобновлению деятельности Сберегательного банка Республики Абхазия" было принято решение о признании долгами государства обязательств Сбербанка СССР по вкладам и ценным бумагам населения, образовавшихся до 14 августа 1992 года.