Абхазская мимоза расцвела раньше времени

Если в Абхазии сохранится теплая погода, то к 8 Марта российские женщины могут остаться без мимозы, считает главный эколог Абхазии Савелий Читанава.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Мимоза в Абхазии расцвела раньше времени из-за теплой погоды, установившейся в январе, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава.

"Традиционно сложилось так, что на постсоветском пространстве мимоза стала символом 8 Марта. Но не всегда она сохраняется до 8 Марта, потому что цветение этого растения зависит от температурных условий. В этом году в Абхазии нет зимы, холодов. Сейчас температура достигает +15˚С. А это благоприятные условия, чтобы бутоны раскрылись, расцвели. Собственно то, что мы наблюдаем сегодня повсеместно", – сказал Читанава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цветение мимозы в январе

Предприниматели отмечают, что так рано не ждали цветение. Обычно дерево распускалось в середине февраля.

"Сейчас уже, наверное, все, не дойдет до 8 Марта. После того как она расцветает, держится около 10-15 дней. Обычно перекупщики сами приезжали и забирали товар. Пока еще клиентов не было. Все зависит от погоды. В этом году не знаем пока даже. Никаких планов нет. Сейчас она никому не нужна. Быть может, к 14 февраля, ко Дню влюбленных, какую-то партию возьмут. А так, в основном выгорит", – рассказала жительница Нижней Эшеры, попросив не называть ее имя.

Как отметил главный эколог страны Савелий Читанава, если в Абхазии в ближайшее время сохранится такая же теплая погода, то мимоза до 8 Марта не дойдет.

У любителей мимозы, по мнению главного эколога страны, будет шанс получить на 8 Марта вожделенную веточку, если температура воздуха снизится.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цветение мимозы в январе

"В тех местах, где мимоза еще не раскрылась, она может продержаться и до 8 Марта. Но это с условием, что не будет мороза и дождей, которые также могут "обжечь" цветки и испортить их. Нужна нормальная, в меру холодная погода", – добавил он.

По предварительным данным главного специалиста-метеоролога отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Ларисы Ахба, температура воздуха понизится уже со 2 февраля, но сильных морозов до конца зимы не предвидится.