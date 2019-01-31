Пересидеть грипп: школы Сухума не досчитались детей из-за страха родителей

В Абхазии зафиксировано семь подтвержденных случаев заболевания свиным гриппом, как на это отреагировали родители сухумских школьников и есть ли повод для опасений, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Асида Квициния, Sputnik

Как рассказала начальника Управления образования Сухума Людмила Адлейба, сухумские школы посещают 8116 детей. 2000 учеников пропускают занятия. Самое большое количество пропусков в Сухумской школе №10. Там обучается 1200 школьников из них 528 детей не ходят в школу больше недели, добавила она.

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"Нет необходимости держать ребенка дома, если он действительно не болеет. Детям пропускающим занятия сложно будет осилить материал, и это скажется на их успеваемости. Если ситуация не изменится, и пропуски не сократятся, мы будем предпринимать меры, и в случаи необходимости продлим учебный год, пересмотрим программу, объединим уроки. Внутренние учебные вопросы мы в силах отрегулировать, но если количество детей увеличится, и уроки будут посещать только 20 процентов детей, мы проведем "адресный" карантин, в этих классах занятия будут приостановлены", - объяснила Адлейба.

Министерство здравоохранения Абхазии отменило все культурно-массовые и спортивные события в общеобразовательных учреждениях на время распространения сезонного гриппа. Также все помещения будут обработаны дезинфицирующими средствами, добавила она.

Без паники

Мать ученика десятой школы Виктория не разделяет паники родителей, и считает, что нет необходимости держать ребенка дома, так как распространение гриппа не достигло эпидемиологического порога. По ее мнению, профилактических мер будет достаточно. Из тридцати учеников, занятие в классе сына Виктории посещает всего десять детей, добавила она.

Похожая ситуация происходит во втором классе десятой школы, из 40 учеников 23 ребенка не посещают занятия в школе. Но мать учениц второго класса Альбина считает, что дети не должны прогуливать школу, если действительно не болеют.

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"Ребенок может заболеть как во дворе, так и в школе. Пропускать занятия недопустимо. Мы, как и все, проводим профилактические меры, пьем витамины, укрепляем иммунитет, пропускать школу без причины не смысла. Но родители в наших школах продолжают настаивать на введении карантина, ситуация не меняется, и мне кажется паника только растет", - рассказывает Альбина Жиба.

Пропуски детей родители объясняют тем, что ребенок со слабым иммунитетом именно в школе имеет больше всего шансов заболеть.

"Моя дочь учится во втором классе, и из тридцати учащихся ее класса больше половины не ходят на занятия. Когда я узнала, о том, что вспышки свиного гриппа были подтверждены, я также решила не пускать свою дочь в школу. Она недавно перенесла ветрянку, я оставила ее дома на неделю, чтобы укрепить ее иммунитет", - рассказала мать ученицы 10 школы Элла Харчилава.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляев считает, что ситуация находится под контролем. Санитарные службы ежедневно получают отчеты из медучреждений города и школ, и вводить режим карантина нет необходимости.

Медики советуют делать профилактику - часто мыть руки, полоскать горло теплой водой с солью, принимать витамины группы А и В. Но, как подчеркивают в Минздраве Абхазии, лучше и эффективнее своевременной вакцинации пока ничего нет.