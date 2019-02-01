Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 2 и 3 февраля, погоду Абхазии будет формировать юго-западный отрог обширного, холодного антициклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу ночью и утром дождь, днем осадки прекратятся, в воскресенье без осадков. В предгорьях и горах будет дождь со снегом, снег, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, будет расти.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

Температура воздуха ночью +2°С +7°С, днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.