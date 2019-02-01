Запах неизбежности: чем дышат жители сухумского Маяка

Жители района сухумского Маяка в социальных сетях жалуются на невыносимый запах, который доносится от местных предприятий по переработке рыбы.

Корреспондент Sputnik побывал на этих заводах, пообщался с маякцами и экологами Абхазии.

Бадри Есиава, Sputnik

Жизнь с душком

Всего в Абхазии функционирует шесть предприятий по переработке хамсы, два из которых находятся в оживленной части сухумского Маяка недалеко друг от друга. Рядом с ними расположены частные и многоквартирные дома. Когда съемочная группа приехала на место, сильного запаха мы не почувствовали, но решили пообщаться с местными жителями и узнать, так ли это всегда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нерыбный день: чего хотят рыбзаводы Абхазии

Первыми, кого мы встретили, были Тамаз и Ольга, которые поделились с нами своими чаяниями. Разговор выдался эмоциональным и откровенным.

"С тех пор как здесь открыли "хамсоварню", в зависимости от ветра, запах стоит ужасный. Сейчас еще нормально, потому что сейнера только подошли и еще не приступили к переработке рыбы. Это невыносимо, уличный туалет и то лучше пахнет", - сетовал Тамаз.

Его спутница Ольга отметила, что такая ситуация в их районе складывается каждый год, и неприятный запах, по ее мнению, не единственная проблема.

"Они всю кормовую базу уничтожили. Все химикаты через трубы выходят в море, и никто не ставит очистных сооружений. Они оседают на дне моря в виде пленки. Вы представляете, что там происходит?" - выразила возмущение женщина.

Маякцы признались, они уже не питают никакой надежды по поводу решения этой проблемы и обращаться с жалобами никуда не собираются, так как помощи ждать не от кого.

Далее мы прошли в сторону многоквартирного дома. В дворе припарковался автомобиль, из которого вышла женщина. На вопрос, правда ли, что в этой части Сухума стоит невыносимый запах рыбы, она ответила положительно.

"Когда строили эти заводы, обещали, что будет пахнуть лимоном. А сейчас, что мы можем сделать? Мы люди маленькие. Вам надо попасть в момент, когда действительно пахнет. Двери и окна не открываем, вещи сушим внутри дома", - рассказала местная жительница.

© Sputnik / Томас Тхайцук Завод по переработке хамсы на территории Рыбкомбината

Переработка хамсы

Затем мы направились в дирекцию ближайшего предприятия по переработке хамсы – СП ООО "Сухумский рыбокомбинат".

"Этот запах не от нас идет", - первое, что нам сказали там, но в просьбе провести для нас экскурсию по предприятию не отказали. Сделать это вызвался сам директор завода Батал Микаа.

Рыбокомбинат расположен прямо на берегу моря в бухте. Производит он муку и рыбий жир. Последний хранится в контейнерах на улице. Рыба попадает на завод по специальной трубе прямо из пришвартованных сейнеров в так называемые накопители. К моменту, когда мы туда подъехали, как раз шла разгрузка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Завод по переработке хамсы на территории Рыбкомбината

Показывая на большую цистерну с трубой, сотрудник предприятия Мехмет Ауасса рассказал, что в этом резервуаре установлены дорогостоящие фильтры, которые не дают неприятным запахам распространяться по территории. Фильтры эти меняют каждый год, заверил он.

В сутки "Сухумский рыбокомбинат" может переработать до 300 тонн рыбы, но такое происходит нечасто, отметил директор. По его словам, предприятие последнюю неделю не работало, так как не было рыбы.

"То есть и запаха не могло быть от нашего завода. Это можно легко проверить по документам о выработке, которые мы сдаем каждый день. Продукцию нашу, жир и муку, мы импортируем на рынки России и Турции", - рассказал Микаа.

Не вся рыба идет на переработку, продолжил Микаа. Десятки килограммов в день бесплатно отдают тем, кто попросит. В этом мы убедились лично. За то время, что мы провели у бухты, пришли несколько человек и забрали по одному или два пакета хамсы. Многие пользуются такой щедростью и выпрашивают партии побольше якобы для семьи или большой родни, но на самом деле рыбу эту они продают на рынке, с сожалением поделился с нами директор завода.

© Sputnik / Томас Тхайцук Завод по переработке хамсы на территории Рыбкомбината

Подобную ситуацию мы тоже успели понаблюдать. Подошел взрослый мужчина, чьи брюки и обувь были в рыбьей чешуе, и попросил у сотрудников предприятия все пакеты, которые лежали на палубе сейнера. По моим примерным подсчетам, их там было около 20. На вопрос руководителей завода, зачем ему столько рыбы, мужчина ответил, что для коллектива одного из госучреждений страны. Директор разрешил взять лишь пару пакетов.

© Sputnik / Владимир Федоренко "Бездонный" котел абхазской хамсы

Запах рыбы на территории завода мне не показался резким. "Ароматы" усилились уже внутри него, где активно шел процесс варки хамсы в больших металлических емкостях. Отходы от всего этого попадают по забетонированному каналу в трубу, которая выходит в море на глубину, по словам директора, примерно до 50 метров.

Узнать, как работает другой рыбкомбинат на Маяке – "Сухумское рыбное хозяйство", нам не удалось. Нам отказали в комментарии и перенаправили к экологам, к которым мы и так собирались обратиться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Завод по переработке хамсы на территории Рыбкомбината

С точки зрения экологии

Заводы по переработке рыбы расположены также на Скурче, в Ачигуаре и два в Очамчыре. Работают с ноября по март, рассказал зампредседателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурман Соломко.

Основные требования ко всем этим предприятиям связаны с эффективностью работы очистных сооружений и количеству выброса в море биологических остатков, которых, по словам эколога, остается меньше 1% от общей массы продукции. Морской экосистеме, уверен Соломко, выбросы ничем не грозят. Напротив, ими питаются рыбы.

"Если вдруг произошла какая-то авария или утечка, мы останавливаем работу до устранения. Все эти заводы оснащены современными очистными сооружениями и соответствуют всем экологическим нормам, а запах этот возникает при разгрузке рыбы, может распространяться из самого цеха, где идет переработка. Сама рыбная мука тоже имеет запах. Это издержки производства. Разумеется, это доставляет людям дискомфорт", - отметил Соломко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Завод по переработке хамсы на территории Рыбкомбината

Выход из ситуации эколог видит только в переносе предприятий за городскую черту и отдалении их от населенных пунктов, на примере завода в селе Ачигуара, который расположен в лесу. Соломко предполагает, что существуют более современные методы модернизации для того, чтобы избежать неприятных запахов, но они слишком дорогостоящие.