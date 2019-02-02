Сраженная молнией: Сухумский ботсад лишился редкого экземпляра

О том, почему в Сухумском ботаническом саду пришлось срубить самое высокое дерево, что мешает сотрудникам сада утилизировать ствол дерева и что оставила после себя калифорнийская красавица, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

У здания Института ботаники встречает младший научный сотрудник отдела интродукции Института ботаники Иван Титов. Он сразу же предлагает пройти в Ботанический сад, где пару дней назад срубили самое высокое дерево – секвойю родом из Калифорнии. Дерево было редким экземпляром в сухумском Ботаническом саду. Секвойя была посажена еще в 40-х годах XIX века.

"Секвойя вечнозеленая - одно из самых долговечных и красивейших деревьев нашего сада. Ее возраст – около 180 лет. Возраст мы посчитали благодаря годичным кольцам от центра ствола к ее бокам. Вот, смотрите, – подходит к срубленному стволу и веточкой указывает на круги младший научный сотрудник, – растение посадили примерно в 40-х годах XIX века. Дерево достигло 50 метров. Это было самое высокое дерево. Но не уберегли. Хотя, что мы могли поделать? Это уже стихия".

Четыре года назад в дерево ударила молния. От разряда повредилась макушка, сама секвойя же уцелела. Но ненадолго. Вскоре последовал второй удар молнии, который стал смертельным для нее. По словам Ивана Титова, щепки находили даже в конце Ботанического сада. Вскоре растение стало усыхать.

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Три года в Ботсаду не могли срубить обреченную секвойю. Не было пилы, которая могла бы осилить ствол диаметром два метра. Да и денег.

"Но вот недавно у нас появилась возможность. Приехали сотрудники "Спецавтохозяйства", у которых есть нужная техника. Было сложно рубить. Распилили дерево на несколько частей. Целиком же нельзя было свалить дерево, потому что вокруг есть другие растения и огромная секвойя могла их повредить", – отметил Титов.

Но даже несмотря на то, что дерево рубили по частям, оно все же задело другую секвойю, которая стояла рядом.

"Вторая секвойя растет напротив, более молодая. Она метров на 15 ниже первой. В результате спила ствола погибшего экземпляра, при падении была повреждена кора молодого дерева. Есть опасность, что в нее попадут микроорганизмы, которые могут нанести ей ущерб, но надеемся, что она уцелеет", – добавил Титов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Срубленная секвойя в ботаническом саду

Избранное дерево

Высохшую секвойю срубили. Но возникла другая проблема – в Сухумском ботаническом саду не могут ее утилизировать. У абхазов есть поверье: дерево, в которое ударила молния, считается священным, избранным богом молнии Афы.

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Мнение сотрудников Ботанического сада, по словам Титова, разделилось. Некоторые считают дерево священным и предпочитают не трогать его, другие же не видят в этом ничего сверхъестественного и предлагают отдельные части сделать музейным экспонатом.

"Уже предлагали спилить брусок и выставить в музее Института ботаники Академии наук Абхазии, который собираются открыть на территории дендропарка. Но и это не рекомендуется, поскольку существует поверье, что нельзя заносить в помещение даже кусочек дерева, в которое ударила молния", – объясняет Титов.

Был и третий вариант – сжечь. Но он быстро отпал – секвойя не горит. Пока нет единого решения, ствол дерева так и будет лежать в ботсаду. Да и средств на вывоз обрубков у руководства сада нет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Срубленная секвойя в ботаническом саду

"Пока части ствола так и будут лежать в саду. Дальнейшая судьба спиленного дерева будет решена руководством Института ботаники", – добавил Титов.

Несмотря на то, что секвойю пришлось срубить, сотрудник Института ботаники не падает духом. Дерево не исчезло бесследно. От корня пошла поросль, которая уже достигает почти четырех метров.