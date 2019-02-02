СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Женщина родила и бросила ребенка в туалете сухумского рынка в пятницу 1 февраля, рассказали Sputnik работники этого рынка.

"Женщина зашла в туалет и долго не выходила. Я забеспокоилась и подошла туда, чтобы спросить все ли в порядке. Она ответила, что у нее расстройство желудка. В течение часа я туда подошла три раза. Потом она сама оттуда вывалилась, закрывала рукой лицо. Мы быстро вызвали скорую помощь, которая ее увезла. На вопросы врачей девушка не отвечала", - рассказала одна из сотрудниц рынка.

После того, как женщину увезла неотложка, в кабине уборной обнаружили следы крови. Что именно произошло, сотрудники рынка поняли не сразу. Позже приехали представители правоохранительных органов.

"Приехала милиция, спросили, что произошло, и куда мы выбросили мусор из урны в кабине туалета. Мы показали им. Они туда пошли и открыли целлофановый пакет, где лежал мертвый младенец. Мы не видели, что он там лежал", - объяснили на центральном рынке Сухума.

По информации полученной от пресс-службы Генпрокуратуры Абхазии, роженицей оказалась 25-летняя жительница Ткуарчала. Ее имя пока не разглашается в интересах следствия.

"Ей 25 лет. Разведена. Есть один ребенок. Женщина сказала, что находилась на пятом месяце беременности. Почувствовала, чтоб плод замер и у нее началось кровотечение. Она положила ребенка в пакет и пыталась уйти, но из-за кровотечения не смогла это сделать. Вызвали скорую", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Вскрытие тела новорожденного назначено на понедельник 4 февраля. Если оно покажет, что ребенок родился живым, то на женщину заведут уголовное дело, уточнила пресс-служба ведомства.