Минобразования Абхазии: для введения карантина нет оснований

Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба рассказал, в каком случае в школах республики могут ввести карантин.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Оснований для введения карантина в школах Абхазии нет, сказал министр образования и науки республики Адгур Какоба в понедельник 4 февраля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пересидеть грипп: школы Сухума не досчитались детей из-за страха родителей

"Мы уже неделю как проводим мониторинг районных школ. Ходили слухи, что в Абхазии были случаи заболевания свиным гриппом среди школьников. По этому поводу мы дали поручение всем районным отделам образования выяснить, какая ситуация наблюдается в районах", - добавил он.

По словам министра, около 40% детей не посещают занятия в школах Гулрыпшского района, похожая ситуация наблюдается в нескольких школах Сухума и Пицунды, в Ткуарчалском, Галском и Гудаутском районах ситуация стабильная.

"Отсутствующих учеников очень много, но карантин объявляется только в случае отсутствия более чем 20% учащихся. Министерство здравоохранения проводит проверку, с чем связано отсутствие детей - с болезнью или это профилактика, и родители не пускают детей в школу", - сказал Какоба.

В случае если в Абхазии будет объявлен карантин, учебный год придется продлить, сказал Адгур Какоба.

Работа Минздрава по выявлению заболеваемости среди школьников продлится два дня, сообщил министр образования и науки. Ранее главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа сообщил Sputnik, что количество обращений больных сезонным вирусом гриппа увеличилось.