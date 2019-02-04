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Абхазские борцы заняли призовые места на турнире в Калининграде

© Foto / предоставлено Игорем Берая
В Абхазии
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Международный турнир по вольной борьбе памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии Черняховского проходил в Калининградской области с 1 по 3 февраля.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские спортсмены завоевали призовые места в Международном турнире по вольной борьбе памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии Черняховского, который проходил в Калининградской области, сообщил корреспонденту Sputnik один из тренеров спортсменов Игорь Берая.

В турнире участвовали более 200 спортсменов из России, стран Прибалтики, Абхазии, Белоруссии, Швеции и Германии. Абхазию впервые представили восемь борцов.

"Эдуард Урчуков из Абхазии занял первое место, Астан Адлейба – второе, Даут Джопуа и Олег Урчуков – третье место", – сообщил тренер.

В соревнованиях участвовали также спортсмены из Абхазии  Даниил Харчилава и Ричи Сичинава, которые выступили за Калинанград.

"Они тренируются и учатся в Калиниграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых, под руководством тренера Виктора Ходжаева. Оба спортсмена заняли первые места в разных весовых категориях", – добавил Берая.

© Foto / предоставлено Игорем Берая
Турнир посвященный памяти И. Д. Черняховского

Международный турнир по вольной борьбе памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии Черняховского проходил в Калининградской области с 1 по 3 февраля.

Теги:
турниры, Абхазия, борцы, борьба, Калининград


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